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Bolu'da drone destekli Kovid-19 denetimleri artırıldı

27.09.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da drone destekli Kovid-19 denetimleri artırıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğünce kentin en işlek caddesinde drone destekli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, kentte 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide vaka sayısı 310,99 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için denetimleri sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yaptı.

İzzet Baysal Caddesi'nde drone destekli gerçekleştirilen kontrollerde, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı.

Maskesiz yakalanan bazı vatandaşların "aşı yaptırdım", "motor kullanıyorum, kaskım var" şeklinde gerekçe sunması dikkati çekti.

Kent genelinde maske denetimleri artarak devam edecek.

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