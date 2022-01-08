Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abant Tabiat Parkı'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden Özlem Kayıkçı idaresindeki 34 EL 2924 plakalı otomobil, Abant Kavşağı'na yaklaşık 1 kilometre kala yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz