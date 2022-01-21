YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da, engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin verildi

Bolu'da, engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin verildi

21.01.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin verildi

Bolu'da, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle, kamuda çalışan engelli ve hamilelere hafta sonu 2 gün idari izin verilirken özel bakım, rehabilitasyon, kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde çalışan engelli ve hamilelerin de bu süre içinde izinli sayılmasına karar verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak cumartesi ve pazar günleri il genelindeki halk eğitim merkezlerindeki kurslara 2 gün ara verilmesi, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin gerekli planlamaları yaparak kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde engelli ve hamilelerin idari izinli sayılması kararı verildiği bildirildi.

Ayrıca özel bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamilelerin de izinli sayılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitime 17 Ocak'tan bu yana ara verilirken aynı süre içinde kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:06
Öğle
13:10
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:27
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.