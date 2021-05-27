Bolu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan emekli astsubay tutuklandı

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla emekli astsubay Cavit Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu'da bulunduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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