YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da Gölköy Barajı çevresine mesire alanı inşa edilecek

Bolu'da Gölköy Barajı çevresine mesire alanı inşa edilecek

09.08.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ahmet Ümit: - "Piknik yapabilecekleri, dinlenebilecekleri, rahat nefes alabilecekleri, çardakları, ocakları ve parklarıyla çok önemli tesis olacak"

Bolu'da, Gölköy Barajı çevresinin daha iyi korunması, kontrol altında tutulması ve vatandaşların dinlenme alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca mesire alanı projesi hayata geçirilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Gölköy Tesisleri'nde projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali Ahmet Ümit, turizm yönünden yüksek potansiyeli bulunan Bolu'nun, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 172 göl veya gölete sahip doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Ormanlarda ateş yakma yasağı bulunduğunu, bütün kontrollere rağmen bunun önüne tam olarak geçilemediğini vurgulayan Ümit, "Yaptığımız araştırmalarda vatandaşlarımız, piknik yapacak yer bulamadıkları için böyle bir yola başvurduklarını ifade etmektedirler. Buna karşılık ilgili idarelerin izin ve kontrolleri altında olan milli parklarda yani Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi mesire alanlarımızda piknik yapılması, mangal yakılması mümkündür." diye konuştu.

Bolu'nun yeni mesire alanının Gölköy Barajı çevresi olacağını bildiren Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Gölköy Barajı çevresi, her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen gerek yazın gerekse kış mevsiminde, vazgeçilmezliği dolayısıyla kalabalıklara maruz kalmaktadır. Bu da özellikle çevre temizliğini ve güvenliğini tehlikeye düşürmekte. Gölköy Barajı'nın çevresini daha iyi korumak, kontrol altında tutmak, hijyen sürekliliğini sağlamak, aynı zamanda vatandaşlarımızın önemli dinlenme alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz."

- "En kısa sürede hizmete sunacağız"

Vali Ümit, vatandaşların Gölköy mesire alanını rahatlıkla kullanabileceğini belirterek, "Piknik yapabilecekleri, dinlenebilecekleri, rahat nefes alabilecekleri, çardakları, ocakları ve parklarıyla çok önemli tesis olacak, mühim ihtiyacı karşılayacak." dedi.

Mesire alanına yönelik çalışmaların başlatıldığını bildiren Ümit, bu önemli hizmeti en kısa zamanda barajın hijyen şartlarını en üst seviyede temin etmek şartıyla vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini kaydetti.

Ümit, "Gölköy Barajı'nın çevresinde oluşturulacak mesire alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı mühendislerimiz tarafından planlanmış, projelendirilmiş ve ihale aşamasına getirilmiştir. Ödeneğini Sayın Bakan Yardımcımız Fatih Metin temin ve tahsis etmiştir. İhale işlemleri ise Valiliğimiz koordinasyonunda DSİ İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Toplantıda, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru sunum gerçekleştirdi.

Vali Ümit, daha sonra mesire alanının yapılacağı 88 dekarlık alanda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölüBolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:51
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:08
Yatsı
21:40

Bolu Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Merkez
Kınacı Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.