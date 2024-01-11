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Bolu'da iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

11.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
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Bolu'nun Göynük ilçesinde iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa iki ayrı suçtan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.F.B. (42), mağdur Ö.D. (42) ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanık M.F.B, Ö.D'nin eşine karşı davranışları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini anlatarak, "Keşke karakola gidip şikayetçi olsaydım. Böyle bir suçtan karşınıza çıkmazdım." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "yağma" suçundan ise 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

OLAY

Bolu'nun Göynük ilçesinde 5 Eylül 2023'te Ö.D'den haber alamayan yakınları polise başvurmuştu. Başlatılan çalışmalar sonucu Ö.D. ekiplerce uçurumda bıçakla yaralanmış halde bulunmuştu.

Ö.D'nin verdiği ifade kapsamında gözaltına alınan M.F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Sanık dava hapis cezası uçurum

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