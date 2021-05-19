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Bolu'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza kesildi

19.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza kesildi

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Bolu'nun Mengen ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Teberikler köyünde kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye düzenlenen baskında, Bartın ve Kastamonu'dan gelen 4 kişi suçüstü yakalandı ve topladıkları 5 kilogram salep soğanına el konuldu.

Yakalanan 4 kişiye 321 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen salep bitkisi soğanlarının ise ekipler tarafından, toplandığı bölgeye tekrar ekimi gerçekleştirildi.

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