Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Halit E. idaresindeki 41 FC 878 plakalı tır, Köroğlu Rampaları mevkisinde önde seyreden Serkan Ç. yönetimindeki 67 EK 776 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Serkan Ç, aracını emniyet şeridine çekerek sağlık ekipleri ve itfaiyeden yardım istedi.

Kazada tır içinde sıkışan Halit E, Gerede ve Yeniçağa belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.



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