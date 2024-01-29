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Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline cip çarptı

AA AA
29.01.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale eden jandarma personeli cipin çarpması sonucu yaralandı.

Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline cip çarptı

Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CTC 982 plakalı lüks cip, Kındıra köyü mevkisinde kardan kayganlaşan yolda, pikap ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplere doğru kaydı.

Cipten kaçamayan jandarma personeli M.M. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline cip çarptı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu kartalkaya kayak merkezi

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