Bolu'da madde bağımlılığıyla etkin mücadele için "Eğiticinin Eğitimi" projesi başlatıldı

Bolu Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve Bolu Uyuşturucu Maddesiz Yaşam Derneği (UMAY) işbirliğinde "Eğiticinin Eğitimi Bağımlılıkla Mücadele Alanında Görevli Personel ve Yöneticilere Farkındalık Eğitimi" projesi hazırlandı.

Vali Erkan Kılıç, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle BAİBÜ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen projenin açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını, bu alanda ne kadar çalışma yapılırsa az olduğunu söyledi.

Bundan sonra madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceklerini vurgulayan Kılıç, "Her şeyin başında eğitim diyoruz. Öncelikle bu alanda mücadele edecek kişilerin eğitime tabi tutulması ve bu alanda nasıl çalışma yürütülmesi gerektiği noktasında çalışmanın olması en doğal olanıdır. Biz de bu kapsamda UMAY Derneği ile proje başlattık." dedi.

Kılıç, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede son yıllarda İçişleri Bakanlığı, kolluk görevlileri ve sivil toplumun topyekun mücadelesi sonucunda gerçekten çok önemli noktalara gelindiğini belirterek, "Yılda ölüm sayıları 800-900'lerden şu anda 100-200'lü rakamlara indi. Bu, gerçekten güzel ve verimli çalışmanın sonucu. Ama biz ne diyoruz; bir insan bile bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ DURMAMIZI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN BİR SÜRÜ ODAKLAR VAR"

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, bunları korumaları gerektiğini anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu bölgede güçlü durmamızı engellemeye çalışan bir sürü odaklar var. Terör odakları başta. Hem terör faaliyeti yapıyorlar hem de uyuşturucu ticareti yaparak gençlerimizi zehirliyorlar. Elde ettikleri parayla da ülkemizde karışıklıklar çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla uyuşturucunun sadece tek boyutu yok, birden fazla boyutu var."

Proje yürütücüsü UMAY Başkanı Prof. Dr. Dündar Yener ise projenin amacı ve hedefleri konusunda bilgi verdi.

Yener, proje kapsamında bağımlılık ve bağımlılık türleri, "Narko Rehber", alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığından korunma, önleme, tedavi ve rehabilitasyon eğitimleri verileceğini bildirdi.

Katılımcıların 3 gün sürecek programda 21 saat eğitim alması planlanıyor.

