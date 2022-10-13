YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da mantar ararken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Bolu'da mantar ararken kaybolan yaşlı kadın bulundu

13.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da mantar ararken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Bolu'da mantar ararken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Bolu'da mantar aramak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadına, jandarma ve AFAD ekipleri ulaştı.

Yeğeniyle akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolunda bulunan Ayıkayası mevkisine mantar toplamaya giden Şehri Kulaksız, bir süre sonra kayboldu.

Kulaksız'ı orman içinde bulamayan yeğeni, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Hava karardıktan sonra ara verilen arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Şehri Kulaksız, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Üzerine AFAD montu giydirilen Kulaksız, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kulaksız, kaybolduğunu anladıktan sonra sürekli yürüdüğünü ve çok üşüdüğünü söyledi.

Bolu'da mantar ararken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüBoluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
İBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldıİBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldı
Anahtar Kelimeler:
Bolu mantar afad jak jandarma yedigoller

Bolu Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:45
İkindi
15:52
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.