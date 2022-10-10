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Bolu'da menfeze düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

10.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralılardan birinin cep telefonuna cevap veren gazeteci, kazaya ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi

Bolu'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Haydar K. yönetimindeki 14 AAK 547 plakalı otomobil, Avdan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak menfeze düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ile babası Mehmet K, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine ekiplerden önce gelerek yaralılardan birinin ısrarla aranan cep telefonuna cevap veren bir gazeteci, kazaya ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin arayan kişiye bilgi verdi.

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