Bolu'da okul bünyesinde açılan müzeyle çocuklara doğa bilinci aşılanıyor

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir okulda, öğrencilerde çevre konusunda farkındalık sağlamak amacıyla müze oluşturuldu.

Adını, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve üreme alanlarından biri Dörtdivan olan şah kartaldan alan "Şah Kartalı Doğa Müzesi" Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "ERDEM Destek Programı" kapsamında Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Hikmet Erdoğan'ın koordinatörlüğünde, Bolu İmam Hatip Ortaokulu ve Yeniçağa Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'ndan koordinatör öğretmenlerle ortaklaşa hazırlanan projeye hibe alınarak kurulan müzeyle öğrencilere doğa sevgisi aşılanması ve çevre bilinci oluşturulması amaçlanıyor.

Tüm öğrencilerin ziyaretine açık olan müze, her yaş grubuna yönelik eğitim çalışmalarıyla zengin hayvan ve bitki örneklerine sahip bölgenin ve Türkiye'nin doğal yapısını inceleme fırsatı sunuyor.

Müzede, tahnit yöntemiyle doldurulmuş hayvanlar, bitkiler, kayaçlar ve fosiller sergileniyor.

Okul müdürü Tuncay Demirtaş, fen bilimleri öğretmeni Hikmet Erdoğan'ın kendilerine ve öğrencilere çok şey kattığını belirterek, "İdealist bir öğretmen, bir okulun kaderini değiştirmeye yeter. Bir köy okulu olarak bu ve benzer projeleri eğitim aşkıyla birlikte hazırlayarak okulumuz öğrencilerine ve bölgemizdeki tüm öğrencilere aktif öğrenme fırsatı sunan ortamlar hazırlıyoruz." diye konuştu.

