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Bolu'da olgunlaşan alıç ve kızılcıklar köylülerce toplanıyor

16.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da olgunlaşan alıç ve kızılcıklar köylülerce toplanıyor

Bolu'da, doğal antioksidan özellikleri nedeniyle birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen alıç ve kızılcık meyveleri, olgunlaşma dönemini tamamlamalarının ardından köylülerce toplanmaya başladı.

Köy halkının, hem hastalıklardan korunmak için tükettiği hem de aile ekonomilerine katkı sağlamak için satışını yaptığı kızılcık ve alıç, pazarlar ve yöresel ürünlerin satıldığı yerlerde müşterilere sunuluyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muttalip Gündoğdu, AA muhabirine, kızılcık ve alıcın çok kıymetli meyveler olduğunu, doğal antioksidan özellikleri nedeniyle birçok hastalığa iyi geldiğini anlattı.

Doğanın insanlara sağlık anlamında birçok şey sunduğunu dile getiren Gündoğdu, "Kızılcık, renk pigmentlerinin yoğun olmasından dolayı antioksidan özelliği fazla olan meyve türü." dedi.

Gündoğdu, kızılcık şerbeti, kızılcık marmelatı gibi ürünlerin vücuttaki tansiyonu düzenleyici etkiye sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle hipertansiyon gibi hastalıklara sahip olan insanlarımız bunları tükettiğinde, takviye edici gıda olarak da tansiyonu düzenlediğini söyleyebiliriz. Grip gibi viral hastalıkların yoğun olduğu zaman diliminde bu ürünün tüketilmesini, tavsiye niteliğinde söyleyebilirim. Bu ürünler doğada, doğal alanlarında yetiştiğinden organik ürün olarak nitelendirebiliriz. Doğal antioksidan kaynağı olan bu ürünlerin tüketilmesinin, şüphesiz bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahip olduğu ve birtakım hastalıklara karşı da koruyucu bir mekanizma oluşturduğu bilinmektedir."

Gündoğdu, alıcın da kalp ve damar hastalıklarında tedavi edici yönünün olduğunu yapılan çalışmaların ortaya koyduğunu belirterek, alıç sirkesinin insanın bünyesindeki yağların parçalanmasına olumlu etki ettiğini, zayıflamaya yardımcı olduğunu kaydetti.

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alıç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalp‎ Kızılcık damar

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