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Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

20.09.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

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Şüpheli Bolu orman yangını

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