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Bolu’da oto elektrikçide çıkan yangında maddi hasar oluştu

BOLU HABERLERİ  | 26.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Bolu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto elektrikçide çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde Mehmet Tarhan’a ait oto elektrikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu’da oto elektrikçide çıkan yangında maddi hasar oluştu

Bolu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto elektrikçide çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde Mehmet Tarhan’a ait oto elektrikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini gören sanayi bölgesinde devriye görevi yapan bekçinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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