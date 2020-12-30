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Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 30.12.2020 16:03 | Son Güncelleme

Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da polis ekipleri tarafından otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve pürmüz ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Z. (22) ve M.Y. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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