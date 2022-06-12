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Bolu'da otomobilin tekerine giren yılan çıkarıldı

12.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otomobilin tekerine giren yılan çıkarıldı

Bolu'da otomobilin tekerine giren yılan çıkarıldı

Bolu'da otomobilin tekerine giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Seyit Mahallesi Okul Sokak'ta park halindeki otomobilinin ön tekerleğine yılan girdiğini gören Barış Şahan itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı tekerden çıkardı.

Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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