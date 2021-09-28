Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da parmağının ucunun kopması sonucu yaralanan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

Beşkavaklar Mahallesi'nde demir bükme makinesinde çalışan inşaat işçisi Mustafa Atan'ın (55) sağ elindeki yüzük parmağı, demir çubuklar arasında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atan'ın parmağının uç kısmının koptuğunu belirledi.

Çevrede arama yapan ekipler, parmağın parçasını iş eldiveninin içerisinde buldu.

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atan'ın kopan parmak ucu, cerrahi operasyonla yerine dikilecek.



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