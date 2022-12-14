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Bolu'da patronunu darbettirdiği iddiasıyla yargılanan kadınla 5 arkadaşına 17'şer yıl hapis cezası

14.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, tartıştığı patronunu beraberindekilerle darbederek parkta ölüme terk ettiği iddiasıyla yargılanan kadının da aralarında bulunduğu 6 sanığa 17'şer yıl hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2020 Haziran ayında çay ocağı işletmecisi Turan A'yı araçla götürdükleri Pirahmetler ve Ağaççılar köylerinde 2 kez darbederek Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kızılay Parkı'na bıraktıkları iddiasıyla tutuksuz sanıklar Gülay G, Emrah K, Kenan H, Metin A, Murat Ç. ve Yasin V, tutuklu sanık Emrah B. ile tarafların avukatları katıldı.

"Öldürmeye teşebbüs" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek birbirlerini suçladı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gülay G, Emrah B, Emrah K, Kenan H, Metin A. ve Murat Ç'nin "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11'er yıl, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6'şar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmederken, Yasin V'nin ise beraatini kararlaştırdı.

Haklarında hapis cezası verilen tutuksuz sanıklar duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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