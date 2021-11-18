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Bolu'da sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı

18.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte faaliyet gösteren bazı otellerin internet sitelerinin kopyalanarak vatandaşların sahte rezervasyonlarla dolandırılması olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bolu ve Abant çevresinde bulunan bazı otellere ait internet sitelerinin benzerinin yapılarak vatandaşların bu sahte hesaplar üzerinden dolandırılması olayıyla ilgili hazırlık soruşturmaları başlatıldığı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de konuya ilişkin yazılı açıklamasında, güvenli tatil yapmak isteyenlerin bölgedeki otellerin iletişim numaralarına müdürlüğün internet sitesinden ulaşabileceğini kaydetti.

Doğal güzellikleriyle ünlü, yıl boyu yoğun ilgi gören Bolu'daki konaklama tesislerinin, web sitelerinin kopyalanarak sahte rezervasyonlarla tüketicilerin mağdur edildiği yönünde şikayetlerin kendilerine ulaştığı vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için söz konusu web sitelerine itibar edilmemesi, ilimizde faaliyet gösteren konaklama tesisleri iletişim bilgilerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi otel rezervasyonlarının da ülke çapında bilinen rezervasyon siteleri ile belgeli seyahat acenteleri veya direkt otel işletmeleriyle irtibat kurulmak suretiyle yapılması hususları kamuoyumuza saygıyla duyurulur."

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