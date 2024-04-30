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  4. Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığa 16 yıl hapis

Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığa 16 yıl hapis

AA AA
30.04.2024 11:13
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Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl hapse çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık İrfan B. (71), öldürülen İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlu ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maktul İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlunun avukatı ise sanığa, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Sinan Barut da 71 yaşındaki müvekkilinin şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim, ölenin bıçakla saldırması sonucu korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğinden, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önce müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıla indirdi.

SÜREÇ

Merkeze bağlı Sultan köyünde yaşayan İsmail Çetin (62) ile İrfan B. arasında 22 Ağustos 2023'te alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada İsmail Çetin hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timlerince saklandığı yerde yakalanan şüpheli İrfan B. tutuklanmıştı.

Detaylı incelemede Çetin'in, araçla ezilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

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