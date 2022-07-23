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Bolu'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

23.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Bolu'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde, önünde seyreden İ.G'nin kullandığı 47 ABT 174 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Sümeyra ile Ahsen Sert, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sümeyra Sert, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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