YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bolu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

22.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanları için besi yemi ve sebze atıkları bırakıldı.Bolu’da, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Bolu’da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanları için besi yemi ve sebze atıkları bırakıldı.
Bolu’da, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Yağışın ardından soğuk havanın da etkisinde kalan yüksek kesimlerde yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve Köroğlu Avcılar Derneği üyeleri tarafından yemlendi. Ekipler, arazi araçlarıyla ulaştıkları Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan, Ağaççılar ve Atyaylası mevkilerinde yaban hayvanlarının yaşam alanlarına 250 kilogram besi yemi, 15 balya yulaf ve 150 kilogram sebze atığı bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Alaattin Çakıcı Avukatının İşine Son VerdiAlaattin Çakıcı Avukatının İşine Son Verdi
1/

Bolu Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:12
İkindi
16:12
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Bolu Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Meral Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu, Yeniçağa Gölü buz tuttu

Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu, Yeniçağa Gölü buz tuttu

GRAFİKLİ - KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi: Kartalkaya

GRAFİKLİ - KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi: Kartalkaya

Aladağ Yaylası'nda bir metre karda yaşam mücadelesi veren yabani hayvanlara yem bırakıldı

Aladağ Yaylası'nda bir metre karda yaşam mücadelesi veren yabani hayvanlara yem bırakıldı

Boluspor'un efsane futbolcusu Rıdvan Ertani, toprağa verildi

Boluspor'un efsane futbolcusu Rıdvan Ertani, toprağa verildi

Sıcaklığın eksi 12 dereceye düştüğü Mudurnu'da dev buz sarkıtları oluştu

Sıcaklığın eksi 12 dereceye düştüğü Mudurnu'da dev buz sarkıtları oluştu

Boluspor, Tuzlaspor maçına odaklandı

Boluspor, Tuzlaspor maçına odaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.