YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Bolu'da yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

23.11.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılar, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı

Bolu'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım'da kent merkezinde aralarında av bayilerinin de olduğu 6 iş yeri ile bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının gerçekleştirildiği yerlerde inceleme yapan ekipler, şüphelileri belirlemek için 93 güvenlik kamerasındaki 300 saatlik kaydı saniye saniye izledi.

Görüntülerden şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, S.A. (20), H.Ö. (23), T.K. (19), Y.C. (19) ve G.Ö.'yü (20) gözaltına aldı.

Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, fişek ve elektronik eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan S.A. T.K. ve H.Ö, cezaevine gönderildi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Şiddeti önlemek isteyen öğrenci "giyilebilir darbe sensörü" geliştirdiŞiddeti önlemek isteyen öğrenci "giyilebilir darbe sensörü" geliştirdi
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:42
Öğle
12:45
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
19:01

Bolu Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Ezel Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ebrar Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.