Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.
Otobüste yolcu olarak bulunan O.Ç. (26) ile O.K'nin (23) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz