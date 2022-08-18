YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

18.08.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan O.Ç. (26) ile O.K'nin (23) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boluspor-Gençlerbirliği maçının ardındanBoluspor-Gençlerbirliği maçının ardından
"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi:TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Bolu uyuşturucu operasyonu eroin yolcu otobüsü

Bolu Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:01
Öğle
13:02
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:21
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.