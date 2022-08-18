Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan O.Ç. (26) ile O.K'nin (23) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

