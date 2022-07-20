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Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 36 kişinin tedavisi sürüyor

20.07.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 36 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu'da, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 71 kişiden 36'sının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yuva köyünde bazı çocuklarda ve yetişkinlerde görülen karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili 16 Temmuz'dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından Yuva köyünde araştırma başlatılarak su deposu ve şebeke suyundan numune alındığı aktarılan açıklamada, şikayetlerin gıda kaynaklı olma ihtimali doğrultusunda Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğünce gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrollerin yapılarak klorlama çalışmalarının tekrarlandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran tüm vatandaşlar için tetkik, tedavi, takip ve filyasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar Bolu'daki hastanelere zehirlenme şüphesiyle başvuran 71 vatandaştan 36'sının tedavisine devam edildiği 35'inin ise taburcu edildiği duyuruldu.

Sağlık taramasının düzenli olarak sürdüğü belirtilen açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı salgın denetim ekiplerince de Yuva köyündeki tahkikatın yürütüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bolu

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