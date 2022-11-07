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Bolu'daki kazada hayatını kaybeden çift Kırşehir'de toprağa verildi

07.11.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otobüs kazasında yaşamını yitiren çiftin cenazesi Kırşehir'de defnedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Dursun Çakmak (46) ve Kadriye Çakmak'ın (37) cenazeleri Kırşehir'in Boztepe ilçesine getirildi.

Çakmak çifti için Boztepe Yeni Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Camide, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çakmak çiftinin cenazeleri, ilçe merkezindeki Şehit Yasin Gevrek Mezarlığına defnedildi.

3 çocukları olan Dursun ve Kadriye Çakmak'ın, geçen hafta Boztepe'ye yakınlarını ziyaret için geldikleri, Kocaeli'ne dönüş yolunda otobüs kazasının yaşandığı öğrenildi.

Cenaze törenine Boztepe Kaymakamı Nurettin Yavuz, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan ve vatandaşlar katıldı.

Dünkü kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 32 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Boztepe cenaze otobüs kazası

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