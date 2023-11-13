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Bolu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

13.11.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Bolu'da 13 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesi çalışmaları kapsamında 4 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve 2 araçta arama yaptı.

Aramada 13 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi, zanlılar M.A. (31), İ.Y. (31), F.P. (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, İ.Y. ve F.P. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bolu uyuşturucu operasyonu skunk

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