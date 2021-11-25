Bolu'nun "yetişkin gençleri" bocce ligi finallerinde derece hedefliyor

ZAFER GÖDER - Antalya'da yapılacak "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi" finallerine katılma hakkı elde eden Bolu İzzet Baysal Huzurevi Takımı, dereceye girebilmek için antrenmanlarını final maçı havasında sürdürüyor.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonunca huzurevlerindeki vatandaşların spor yoluyla fiziksel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla başlatılan "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin bu yılki finali, 29 Kasım-3 Aralık'ta Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek.

104 takım arasında başarı gösteren Bolu İzzet Baysal Huzurevi Takımı da Antalya'daki finallerde mücadele edecek.

Huzurevi bahçesinde hazırlanan sahada çalışmalarını sürdüren 6 sporcu, 18 takımın yarışacağı finallerde dereceye girerek emeklerinin karşılığını almak istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, AA muhabirine, bocce liginin bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün misyonu kapsamında geliştirilen vizyon projelerden biri olduğunu anlattı.

Yaşlıların sosyal, kültürel, zihinsel, fiziksel gelişimlerine yönelik farklı projeler olduğunu aktaran Keskin, "Bocce bunlardan bir tanesi. Bocce, aslında dünyanın birçok ülkesinde çok aktif oynanan, yaşlılarımızın bunu gerçekten keyifle oynadığı bir spordu. Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında bu Türkiye'ye de kazandırıldı." dedi.

- Takım kaptanı Kıyasoğlu: "Hedefimiz, dereceye girmek"

Takım kaptanı Erdoğan Kıyasoğlu (78) daha önce hiç spor yapmadığını, yaklaşık 4,5 yıldır bocce oynadığını dile getirdi.

Huzurevinde gayet iyi yaşantı sürdüklerini anlatan Kıyasoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaş ortamımız mükemmel. Onun için hiçbir eksiğimiz yok diyebilirim. Antrenmanlar oldukça zevkli ve heyecanlı geçiyor. Atışlar çok farklı şekillerde tezahür ediyor. Durum öyle olunca bazen sizin aldığınız sayı arkadaşlara ya da karşı takıma geçiyor. Bazen size oluyor. Bu da bir heyecan yaratıyor. Antalya'da hedefimiz, dereceye girmek. Bunun için çok hazırlanıyoruz ama her maçta ve branşta olduğu gibi biraz da şansımızın olması gerekiyor."

Yaklaşık 7 yıldır huzurevinde kalan, 3 senedir de bocce oynayan emekli posta memuru Cengiz Şen (75) de finallere gayet iyi ortamda hazırlık yaptıklarını anlattı.

Müdürlerinin ellerinden gelen yardım ve desteği yaptığını aktaran Şen, "En güzelini ve iyisini yapmak için uğraşıyorlar. Biz de onları mahcup etmemek için en güzel şekilde çabamızı veriyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını da Antalya'da alacağız. Umutluyuz." dedi.

Şen, geçmişte posta memuru olduğu için hareketli yaşam sürdüğünü, o nedenle spora çok yabancı olmadığını belirterek, antrenmanlarının çok güzel geçtiğini kaydetti.

- Antrenör Sarıkaya: "Diğer yaşlılarımızdan da talep var"

Takımın antrenörü Türkan Sarıkaya ise emeklerinin sonucunu almak için çaba harcadıklarını belirterek, çalışmalarının heyecanlı ve güzel geçtiğini dile getirdi.

"Artık burada aile olduk." diyen Sarıkaya, "Güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bu spor yaşlılarımız için hafifletilmiş şekilde yapılıyor. Onlar da gayet iyi uyum sağlıyorlar. Çok da seviyorlar, katılımları çok iyi. Diğer yaşlılarımızdan da talep var. İnşallah şampiyonada dereceye gireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

