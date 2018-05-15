Boluspor 1 - 3 Gazişehir Gaziantep maç özeti

İlk maçta kendi evinde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir FK, rövanş maçında bu kez deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Maça Boluspor tribün desteğini de arkasına alarak hızlı başladı. Arka arkaya ataklar bulan ev sahibi ekip tam bu sırada dakikalar 13'ü gösterdiğinde kalesinde golü gördü ve Gazişehir FK, Jefferson ile 1-0 öne geçti. İlk yarı tam bitecekken bu kez de Del Valle sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Taraflar soyunma odasına 2-0'lık Gazişehir FK galibiyeti ile gitti.

VAR, PENALTIYI İPTAL ETTİ

İkinci yarıda Boluspor gol veya goller bulmak adına Gazişehir FK kalesine yüklendi. Baskının arttığı dakikalarda sahneye çıkan isim Guido Kocer oldu ve 56. dakikada Boluspor'un maçtaki ilk golünü atıp farkı 1'e indirdi. Maçın son anlarında Gazişehir FK bir penaltı atışı kazandı fakat Ümit Öztürk, Video Hakem'den pozisyonu bir kez daha izleme kararı aldı. Ümit Öztürk, pozisyon tekrarını bir kez daha izledi ve penaltı kararını iptal etti.

İKİNCİ PENALTIYI 'VAR' DA ONAYLADI

Maçın 90+3. dakikasında Yusuf Emre, Jefferson'u ceza sahası içinde düşürdü ve Hakem Ümit Öztürk bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem, bu kararı inceledi ve bu kez penaltıya hükmetti. Penaltı atışında topun başına geçen Özgürcan Özcan, farkı yine 2'ye çıkardı ve Gazişehir FK, Boluspor'u deplasmanda 3-1 mağlup edip adını finale yazdırdı.

