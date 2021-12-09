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Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

09.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp Başkanı Abdullah Abat: "İki haftada 6 puan aldık, önümüzde Adanaspor maçı var. Buradan da 3 puan hedefliyoruz"

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Spor Toto 1. Lig'de 11 Aralık'ta sahalarında oynayacakları Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istediklerini bildirdi.

Abat, AA muhabirine, mücadele gerektiren ve güçlü rakiplerden oluşan bir ligde mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmalarda sergiledikleri performansı zaman zaman skora yansıtamadıklarını dile getiren Abat, "Çok iyi oynadığımız maçları kaybettik ya da berabere kaldık. Son iki haftadır skora yansıtmaya başladık." dedi.

Ligde maç maç gittiklerini belirten Abat, "İki haftada 6 puan aldık, önümüzde Adanaspor maçı var. Buradan da 3 puan hedefliyoruz. Futbol bu, üç skora da açık. Tabii ki niyetimiz; maçı almak, daha sonra deplasmanda oynayacağımız Samsunspor maçını almak." diye konuştu.

Abat, play-off hattında bulunan takımlarla aralarında 3 puan fark olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"O maçları da galibiyetle sonuçlandırırsak play-off potasında olacağız. Boluspor'un her zaman hedefi var. Bunlar erken havaya girmeyle olmuyor. Ayaklarımızı sağlam yere basmamız gerekiyor. Rehavet olmaması gerekiyor. Boluspor; sessiz, derinden giden ve gerçekten takım olma yolunda yol katetmiş bir takım.

Boluluların, Boluspor'un ve taraftarın mutlu olabileceği bir süreç yaşatmak istiyoruz. Burada kimse kendi menfaati için durmuyor. Boluspor da gerçekten bu yılki futbolcu kadrosuyla da transfer anlamında gelir elde edebilecek bir düzeye gelmiş durumda. Futbolcularımıza ciddi kulüplerden teklifler var. Boluspor'un menfaati ve takımın istikrarı için çok ciddi teklifler gelmediği sürece yollarımızı ayırmayı düşünmüyoruz."

Abat, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçına değinerek, "İddialı konuşmanın bir esprisi yok ama futbol bu. Gönlümüzden geçen kupa maçında Trabzonspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak." ifadesini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan Beypiliç Boluspor, 16. hafta öncesi çıktığı 14 maçta 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

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