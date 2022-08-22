Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altınordu ile 27 Ağustos Cumartesi günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 2. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra dar alandaki pas çalışması yaptı. İdman teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla günü tamamladı.

Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürecek.



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