Boluspor’da 2 yeni transfer

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Keçiörengücü'ne sahasında 1-0 mağlup olan Boluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ligin en son toplanan takımı olan Boluspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak orta saha oyuncusu Araz Abdullayev (28) ile 1+1 yıllık, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşespor forması giyen sağ bek Muhammet Raşit Yöndem (27) ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
(İHA)
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