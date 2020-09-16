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Boluspor’da 2 yeni transfer

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında 2 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Kulüp tesislerinden düzenlenen imza töreninin ardından 2 oyuncu takımla birlikte Adana Demirspor maçı için çalışmalara başladı.

Boluspor’da 2 yeni transfer

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Keçiörengücü'ne sahasında 1-0 mağlup olan Boluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin en son toplanan takımı olan Boluspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak orta saha oyuncusu Araz Abdullayev (28) ile 1+1 yıllık, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşespor forması giyen sağ bek Muhammet Raşit Yöndem (27) ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

(İHA)

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