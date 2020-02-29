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Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

Boluspor, Osman Özköylü ile yapılan görüşmenin ardından bugün yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışına giren kırmızı beyazlı ekip, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon son olarak İstanbulspor'da görev yapan teknik adamla kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı. İmza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül'ün yardımcılığını Tamer Avcı, Sinan Paşalı, Yasin Tuncer, Özgür Bayer ve Murat Akarsu yapacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
osman özköylü TFF 1’inci Lig Fırat Gül

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