Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Boluspor, Galatasaray'da uzun süredir U21 takımında oynayan ve sözleşmesi sona eren Umut Gündoğan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.
İşte Boluspor'un açıklaması;
Umut Gündoğan, 6 Aralık 1990 tarihinde Belçika, Brüksel'de 3 çocuklu Türk bir ailenin küçük oğlu olarak doğmuştur. 1997 yılında 2007 yılına kadar 10 sene Anderlecht takımının altyapısında oynadı. 2007 yılının Ocak ayında Hollanda'nın ikinci lig ekiplerinden MVV Maastricht takımına transfer oldu ancak burada çok kısa kaldı. 2007 yılının Ağustos ayında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 17 Ocak 2014 tarihinde Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bilgi: Yeni transferimiz Umut Gündoğan'ın imza töreni, yeni sezon kamp döneminde gerçekleştirilecektir.
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