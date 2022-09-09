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BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

09.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Deneyimli teknik direktörün başında olduğu Sarı kırmızılı takım ligde 12. sırada bulunuyor.Sait Karafırtınalar yönetimindeki kırmızı beyazlılar ise kendi sahasından üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki, Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Boluspor Göztepe maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kendisi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Futbolseverler maç öncesi karşılaşmanın saati ve kanalına ilişkin internette "Boluspor Göztepe maçı canlı izle" gibi konu başlıklarını araştırma yapmaya başladı. Peki, Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor Göztepe maçı 8 Eylül saat 20:00'da başlayacak.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor Göztepe maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Boluspor
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