BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kendisi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Futbolseverler maç öncesi karşılaşmanın saati ve kanalına ilişkin internette "Boluspor Göztepe maçı canlı izle" gibi konu başlıklarını araştırma yapmaya başladı. Peki, Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor Göztepe maçı 8 Eylül saat 20:00'da başlayacak.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

BOLUSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor Göztepe maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

