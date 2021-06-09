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Boluspor ilk transferini Erkam Reşmen’le yaptı

09.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor ilk transferini Erkam Reşmen’le yaptı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Reha Erginer ile devam etme kararı alan kırmızı-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda Yılport Samsunspor forması giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Erkam Reşmen ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yılport Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu Erkam Reşmen ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Erkam Reşmen’e hoş geldin diyor, kulübümüz arması ile başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / DHA

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Anahtar Kelimeler:
Boluspor
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