Boluspor, Melih Okutan ve Yameogo'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yılport Samsunspor forması giyen Melih Okutan ve Yameogo ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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