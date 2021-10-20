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Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

20.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Takımın oynadığı oyun ortada. Bu oyunu destekleyecek sadece sonuca ihtiyacımız var. Bunu da alacağımıza eminim"

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un Teknik Direktörü Reha Erginer, oyuncularına güvendiğini belirterek, Menemenspor maçını kazanarak şansızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

Erginer, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dört haftadır maç kazanamadıklarını hatırlatarak, "İstediğiniz kadar gol pozisyonuna girin, istediğiniz kadar gol kaçırın, istediğiniz kadar istatistiklerde rakipten iyi olun, deplasmanda da olsa bu bir şey ifade etmiyor. Sonuçta üç direğin arasından topu geçirip, hanenize üç puan yazıyorsanız haklısınız, değilse değilsiniz." diye konuştu.

Erginer, takıma olan inancını kaybetmediğini, oyuncularına sonuna kadar güvendiğini belirterek, iyi oyunun sonucunu da alacaklarını kaydetti.

Menemenspor maçına değinen Erginer, "Oyuncularıma güveniyorum, Menemenspor maçını kazanacağız. Şansızlığımızı da elbet kıracağız. Her şey şansızlıkla ifade edilmez. Bizim için de bir şeylerinde ters gittiği muhakkak. Bunları da değiştirecek olan biziz. Takımın oynadığı oyun ortada. Bu oyunu destekleyecek sadece sonuca ihtiyacımız var. Bunu da alacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Erginer, ligin 4-5 hafta sonra şekillenmeye başlayacağına işaret ederek, "Bu şekillenmiş ligin içerisinde doğru bir yer edinmek lazım ki bir sonraki hedeflerinizi ona göre revize edin, ona göre yükseltin. Üst sıradaki o takımların içerisinde yarışın. Farklı hedefler kovalayın. Biraz o hedeflerden geride kaldık konum itibarıyla ancak alınacak sonuçlarla üst üste alınacak galibiyetle ya da bir seriyle her şeyin tekrar değişeceği, farklı şeylerin konuşulacağı bir ortam var. Sonuç olarak galip gelmeniz gerekiyor. Futbol bu; ne yaparsanız yapın sonuç almak zorundasın." değerlendirmesinde bulundu.

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