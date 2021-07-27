Boluspor, Onoriode Marshal Odah ve Abdurrahman Canlı ile anlaşma sağladı

BOLU (AA)- TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Onoriode Marshal Odah ve Abdurrahman Canlı ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, en son İsrail'in Hapoel Hadera takımında forma giyen Odah ve Hatayspor'dan Abdurrahman ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada futbolcuların kariyerleri hakkında da bilgiler verildi.
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