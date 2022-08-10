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Boluspor'da hedef ligi ilk 2 içinde tamamlamak

10.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Sait Karafırtınalar: "Geçen seneki sıkıntıları yaşamadan ligde kalıcı olarak maksimum performansla ilk 7’nin içerisinde neresi olursa ona razıyız ama mücadelemizi ilk 2 için sonuna kadar sürdüreceğiz"

Boluspor'da hedef ligi ilk 2 içinde tamamlamak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde ilk 7 içerisinde neresi olursa ona razı olduklarını ama mücadelelerini ilk 2 için sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Ligin ilk karşılaşmasını 13 Ağustos'ta deplasmanda Manisa FK ile oynayacak kırmızı-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karafırtınalar, yeni sezonun tüm takımlar için güzel ve başarılarla dolu olmasını temenni etti.

İlk maçta ellerinden geldiği kadar en iyi kadroyla sahaya çıkıp Manisa'dan puanla dönmek istediklerini aktaran Karafırtınalar, "Ligde çok yatırım yapan takımlar oldu. Kadrolarını güçlü kurdular. Biz de o güçlü kadrolardan biriyiz. Geçen seneki sıkıntıları yaşamadan ligde kalıcı olarak maksimum performansla ilk 7'nin içerisinde neresi olursa ona razıyız. Ama mücadelemizi ilk 2 için de sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Lige diğer takımlar kadar hazır olduklarını vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Tabii ki eksiklerimiz var, fiziksel anlamda tam kapasite değiliz. Hazırlık maçlarındaki oyundan son derece memnunum. Alınan skorlar da aynı şekilde. Skorlardan ziyade mücadele ve oyun anlayışı bizim için sevindirici. Bunu lige yansıtmak daha önemli. İnşallah bunu da başaracağız. Transferi yüzde 99 bitirdik diyebiliriz. Son dakika ekstra transfer belki olabilir. Potansiyel oyuncu transferi olabilir. Onun dışında transfer düşünmüyoruz."

Boluspor'da hedef ligi ilk 2 içinde tamamlamak

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Boluspor futbol sait karafırtınalar spor toto 1.lig

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