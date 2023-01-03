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  4. Bomba aşk dedikodusu! Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Merve Dizdar ile Uğur Uzunel yeni yılı birlikte karşıladı

Bomba aşk dedikodusu! Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Merve Dizdar ile Uğur Uzunel yeni yılı birlikte karşıladı

03.01.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini inkar eden Merve Dizdar ile eski rol arkadaşı Uğur Uzunel, 2023'ü Kapadokya'daki bir mekânda karşıladı. Dizdar ile Uzunel, gece geç saatlere kadar eğlendi.

Bomba aşk dedikodusu! Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Merve Dizdar ile Uğur Uzunel yeni yılı birlikte karşıladı

Merve Dizdar, 2016'da evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasının ardından Dizdar'ın adı 'ihanet' iddialarına karışmıştı.

"YASAK AŞK YAŞAMADIK"

Merve Dizdar'ın evli olduğu dönemde rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan iddiaları, "Ne Gürhan, ne ben birbirimizi aldatmadık. Yasak aşk yaşamadık kimseyle... Sadece bitti... Rica ediyorum" diyerek, yalanlamıştı.

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YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Ancak birlikteliklerini inkar eden Merve Dizdar ile Uğur Uzunel'in ilişkilerini sır gibi sakladığı ve gizli gizli görüştükleri öğrenildi. Ayrıca 2023'ü Kapadokya'daki bir mekânda karşılayan Dizdar ile Uzunel, gece geç saatlere kadar eğlenirken görüldü.

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