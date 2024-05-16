Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Düğündeki bakışmalar ve öpüşmeler…

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı.

Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takibe aldı.

BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR

Önceleri Hakan Sabancı-Şeyma Subaşı ilişkisine onay vermeyen anne Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay verip vermeyeceği merak edilirken Söylemezsem Olmaz sunucularından Yağmur Çevik bomba bir iddia ortaya attı.

'SÜREKLİ BİR ÖPÜŞME...'

Çevik canlı yayında 'Geçen günlerde Şeyma ile Kerim bir düğündeydi. Çok samimilermiş. Orada Kerim'in bakışları ve Şeyma'nın sürekli bir öpüşmesi varmış. Dudaktan dudağa değil ama yanaktan yanağa...' ifadelerini kullandı.







