MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Düğündeki bakışmalar ve öpüşmeler…

Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Düğündeki bakışmalar ve öpüşmeler…

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi ile yaptığı evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Mohammed Alsaloussi ile sadece 4 ay evli kalan Subaşı'nın adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Şeyma Subaşı'nın ismi şimdi de Sabancılara karıştı. Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı'nın aşk iddiası magazin gündemini salladı.

Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Düğündeki bakışmalar ve öpüşmeler…

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı.

Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takibe aldı.

YAĞMUR TAKİP

BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR

Önceleri Hakan Sabancı-Şeyma Subaşı ilişkisine onay vermeyen anne Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay verip vermeyeceği merak edilirken Söylemezsem Olmaz sunucularından Yağmur Çevik bomba bir iddia ortaya attı.

YAĞMUR

'SÜREKLİ BİR ÖPÜŞME...'

Çevik canlı yayında 'Geçen günlerde Şeyma ile Kerim bir düğündeydi. Çok samimilermiş. Orada Kerim'in bakışları ve Şeyma'nın sürekli bir öpüşmesi varmış. Dudaktan dudağa değil ama yanaktan yanağa...' ifadelerini kullandı.

YAĞMUR 2

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix dizisine sert eleştiri! 'Seks sahneleri...'Netflix dizisine sert eleştiri! 'Seks sahneleri...'
Efsane şov dönüyor! "Bizi izlemeye devam edin"Efsane şov dönüyor! "Bizi izlemeye devam edin"
Aylar sonra öpüşme sahnesi itirafı! "Beni sinirlendirdi" deyip açıkladıAylar sonra öpüşme sahnesi itirafı! "Beni sinirlendirdi" deyip açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Kripto para düzenlemesi Meclis'e geliyor!

Kripto para düzenlemesi Meclis'e geliyor!

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Netflix dizisine sert eleştiri! 'Seks sahneleri...'

Netflix dizisine sert eleştiri! 'Seks sahneleri...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.