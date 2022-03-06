Bomba etkisi yaratan açıklama... Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu!

Galatasaray'dan ayrılık süreci büyük bir bilinmezlik haline gelen ve Burak Elmas ile arası bozulduğu söylenen Fatih Terim, ayrıldığından beri ilk kez konuştu. Herkesin Fatih Terim'in ne söyleyeceğini merak etmesi üzerine bir açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcının sözleri bomba etkisi yarattı...

"BARCELONA MAÇINA EVİNE ARABA YOLLAYIP..."

Sportcell'in özel haberine göre, tecrübeli teknik adam genç üyelerle bir araya geldi. Barcelona maçı ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray’a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı. Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." ifadelerini kullandı.

"GÖNDERİLMEDEN 3 GÜN ÖNCE BIRAKAYIM DEDİM"

Galatasaray'dan ayrılık süreci hakkında konuşan Terim, "Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi." dedi.

GALATASARAY'A BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Ayrılık sonrası Fatih Terim'in adı sık sık başkanlık adaylığı konusunda geçer oldu. Haberde 68 yaşındaki teknik adamın henüz böyle bir niyetinin olmadığı belirtildi.



