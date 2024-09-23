Bomba iddia! 7 yıllık sevgilisi Serkan Keskin ile evlenen Meriç Aral hamile mi?

Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti 7 yıllık beraberliğin ardından aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutlu gününe birçok ünlü isim de akın etti. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Didem Delen, çiftin 7 yıldır aynı evde yaşadıklarını söyleyerek sürpriz nikaha ilişkin aldığı duyumu canlı yayında söyledi.

7 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz 19 Eylül'de gerçekleşen nşkahla evlenen Meriç Aral ve Serkan Keskin hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.

Didem Delen, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Meriç Aral'ın hamile olduğunu öne sürdü. Hatta detay da vererek çiftin bu haberi aldıklarında ağlayarak birbirlerine sarıldıklarını ve hemen evlilik kararı aldıklarını belirtti.

Didem Delen'in canlı yayındaki o açıklaması ise şu şekilde;

"Meriç aldığı haber üzerine gözyaşlarına boğuluyor. Serkan'ı arıyor... Nasıl söyleyeceğini bilemiyor... 'Eve gelince konuşuruz' deyip telefonu kapatıyor. Serkan setten eve döndüğünde 'Sana bir haberim var ama nasıl karşılarsın bilmiyorum' diyor. Çünkü Serkan evlilikten korkuyor. 'Zaten birlikte mutluyuz. Evlenirsek bu işin büyüsü kaçar mı?' gibi bir fikri var. Meriç, Serkan'a hamile olduğunu açıklıyor. Birbirlerine ağlayarak sarılıyorlar... En kısa sürede evlenmeye karar veriyorlar..."

Hamilelik iddiası sonrası ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.