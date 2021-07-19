Bomba iddia: Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın boşluğunu dolduracak isim belli oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Özgür Ozan (Hüsnü Çoban) olmayacak. Deneyimli oyuncunun yerini doldurmak için yapım ekibinin harekete geçtiği ve başarılı oyuncu İsmail Demirci ile görüşmelere başladığı konuşuluyor.

Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN YERİNİ KİM DOLDURACAK?

Magazin Burada’nın haberine göre; bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.

