Bomba iddia: Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! Dev takas teklifi...

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon yoluna hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son dönemlerde birçok isimle anılan sarı - lacivertlilerde gündem Barcelona'dan gelen teklifle çalkalandı.

GÖZLER BİR KEZ DAHA ANSU FATI'DE

Yaz transfer döneminin sonlarına doğru adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ansu Fati, bir kez daha gündeme geldi. Mourinho'nun doğrultusunda kanat mevkisine transfer yapmak isteyen sarı - lacivertliler, İspanyol devinin kadrosunda düşünülmeyen İspanyol oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.

DEV TAKAS

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile ilgileniyor. Haberde, Deco’nun, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Osayi-Samuel karşılığında, genç yıldız Ansu Fati’nin takasını önerebileceği ifade edildi.

Haberde, devre arasında bu takas için Fenerbahçe ile Barcelona arasında görüşmelerin başlayabileceği, anlaşma sağlanamaması durumunda ise yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Geçen sezonu Brighton'da kiralık geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2021-2022 sezonunda Barcelona Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli 5 yıllık kontrat uzatmıştı. Genç oyuncuya, tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğu da açıklamıştı.

SADECE 158 DAKİKA ŞANS BULDU

Bu sezon 13 maça çıkan Osayi-Samuel, 1 kez de asist yaptı. Ansu Fati ise 4'ü La Liga, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta görev aldı. Hamle oyuncusu rolüne bürünen İspanyol yıldız, oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda toplam sadece 158 dakika şans buldu.