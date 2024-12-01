SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Bomba iddia: Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! Dev takas teklifi...

Bomba iddia: Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! Dev takas teklifi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 16:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış transfer döneminde de kurulan iddialı kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İspanyol devi Barcelona'nın kapısını çalmasıyla birlikte flaş bir takas teklifi aldı.

Bomba iddia: Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! Dev takas teklifi...

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon yoluna hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son dönemlerde birçok isimle anılan sarı - lacivertlilerde gündem Barcelona'dan gelen teklifle çalkalandı.

GÖZLER BİR KEZ DAHA ANSU FATI'DE

2024-10-23T000000Z_1592055226_MT1NURPHO000F8M0QD_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-FCB-BAY-REPORT

Yaz transfer döneminin sonlarına doğru adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ansu Fati, bir kez daha gündeme geldi. Mourinho'nun doğrultusunda kanat mevkisine transfer yapmak isteyen sarı - lacivertliler, İspanyol devinin kadrosunda düşünülmeyen İspanyol oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.

DEV TAKAS

2024-11-07T194820Z_1664476735_UP1EKB71J0IVX_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-AZ-FB-REPORT

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile ilgileniyor. Haberde, Deco’nun, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Osayi-Samuel karşılığında, genç yıldız Ansu Fati’nin takasını önerebileceği ifade edildi.

Haberde, devre arasında bu takas için Fenerbahçe ile Barcelona arasında görüşmelerin başlayabileceği, anlaşma sağlanamaması durumunda ise yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Ansu Fati Barcelona 092124

Geçen sezonu Brighton'da kiralık geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2021-2022 sezonunda Barcelona Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli 5 yıllık kontrat uzatmıştı. Genç oyuncuya, tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğu da açıklamıştı.

SADECE 158 DAKİKA ŞANS BULDU

2024-10-20T000000Z_304038229_MT1IMGOSP000GMMJHL_RTRMADP_3_IMAGO-IMAGES-SPORTS

Bu sezon 13 maça çıkan Osayi-Samuel, 1 kez de asist yaptı. Ansu Fati ise 4'ü La Liga, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta görev aldı. Hamle oyuncusu rolüne bürünen İspanyol yıldız, oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda toplam sadece 158 dakika şans buldu.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Bright Osayi-Samuel barcelona fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Suriye Milli Ordusu 'Özgürlük Şafağı' operasyonu başlattı: PKK/YPG'ye büyük darbe... Tel Rıfat tamamen kuşatıldı

Suriye Milli Ordusu 'Özgürlük Şafağı' operasyonu başlattı: PKK/YPG'ye büyük darbe... Tel Rıfat tamamen kuşatıldı

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Fenerbahçe'de devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Ali Koç ile konuşup transfer için izin aldı

Fenerbahçe'de devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Ali Koç ile konuşup transfer için izin aldı

Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı

Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı

Karşıyaka maçında inanılmaz olay! Mustafa Reşit Akçay, yedikleri golün ardından sahanın ortasına doğru koştu ve...

Karşıyaka maçında inanılmaz olay! Mustafa Reşit Akçay, yedikleri golün ardından sahanın ortasına doğru koştu ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.