Bomba iddia: Devre arası Fenerbahçe'den ayrılacak iki yıldız futbolcuyu Tümer Metin açıkladı! "Tekme tokat uçağa bindiririm"

Ünlü spor yorumcusu Tümer Metin, Asist Analiz programında Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendirirken, iki yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"MAXIMIN'İ KİM ALDI?"

Fenerbahçe'ye yapılan transferlerin kimin yaptığına dair bir netlik olmadığını belirten Tümer Metin,"Maximin ilk yarıyı çok kötü geçiren Fenerbahçeli futbolcu. Kim aldı? Kimileri Acun Ilıcalı diyor, kimileri Mourinho'nun isteği diyor. Mourinho'nun isteğiyse neden faydalanmıyorsun. Bu kadar para niye verildi?" ifadelerini kullandı.

"UÇAĞA TEKME TOKAT BİNDİRİRİM"

Son zamanlarda ayrılık iddialarıyla manşetleri süsleyen Saint-Maximin ve En-Nesyri için flaş iddia ortaya atan Tümer Metin, "Şimdi kiralık gönderebilmek için yer arıyorlarmış En-Nesyri ile Maximin'i. Kadroda yer açabilmek adına. Bir teklif varsa uçağa tekme tokat bindiririm. Ali Koç uçağını versin, böyle ite kaka bindirip hadi eyvallah vedalaşırım" şeklinde konuştu.