SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Bomba iddia: Devre arası Fenerbahçe'den ayrılacak iki yıldız futbolcuyu Tümer Metin açıkladı! "Tekme tokat uçağa bindiririm"

Bomba iddia: Devre arası Fenerbahçe'den ayrılacak iki yıldız futbolcuyu Tümer Metin açıkladı! "Tekme tokat uçağa bindiririm"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.12.2024 21:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu ve şimdilerin ünlü spor yorumcusu Tümer Metin'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Metin, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Fenerbahçeli iki yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Bomba iddia: Devre arası Fenerbahçe'den ayrılacak iki yıldız futbolcuyu Tümer Metin açıkladı! "Tekme tokat uçağa bindiririm"

Ünlü spor yorumcusu Tümer Metin, Asist Analiz programında Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendirirken, iki yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"MAXIMIN'İ KİM ALDI?"

Screenshot_2

Fenerbahçe'ye yapılan transferlerin kimin yaptığına dair bir netlik olmadığını belirten Tümer Metin,"Maximin ilk yarıyı çok kötü geçiren Fenerbahçeli futbolcu. Kim aldı? Kimileri Acun Ilıcalı diyor, kimileri Mourinho'nun isteği diyor. Mourinho'nun isteğiyse neden faydalanmıyorsun. Bu kadar para niye verildi?" ifadelerini kullandı.

"UÇAĞA TEKME TOKAT BİNDİRİRİM"

Screenshot_1

Son zamanlarda ayrılık iddialarıyla manşetleri süsleyen Saint-Maximin ve En-Nesyri için flaş iddia ortaya atan Tümer Metin, "Şimdi kiralık gönderebilmek için yer arıyorlarmış En-Nesyri ile Maximin'i. Kadroda yer açabilmek adına. Bir teklif varsa uçağa tekme tokat bindiririm. Ali Koç uçağını versin, böyle ite kaka bindirip hadi eyvallah vedalaşırım" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Rusya - Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin'den ateşkes açıklaması: Karşı değiliz

Rusya - Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin'den ateşkes açıklaması: Karşı değiliz

İspanyollar bombayı patlattı! "Bunun hayali kuruluyor..." Arda Güler'in Real Madrid kariyerini değiştirecek o detay!

İspanyollar bombayı patlattı! "Bunun hayali kuruluyor..." Arda Güler'in Real Madrid kariyerini değiştirecek o detay!

Süper Lig’in merak edilen raporu yayımlandı! Tam 57 kez... O detay tartışma yarattı!

Süper Lig’in merak edilen raporu yayımlandı! Tam 57 kez... O detay tartışma yarattı!

Osimhen'in Galatasaray kararını canlı yayında duyurdu! Okan Buruk'tan çok konuşulacak itiraf

Osimhen'in Galatasaray kararını canlı yayında duyurdu! Okan Buruk'tan çok konuşulacak itiraf

MHK Başkanı Türk futbolundaki yeni dönemi duyurdu! Yabancı VAR açıklaması...

MHK Başkanı Türk futbolundaki yeni dönemi duyurdu! Yabancı VAR açıklaması...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.