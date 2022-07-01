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Bomba iddia! "Emine Ün'ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı"

01.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Emine Ün ve 2021 Nisan'ında boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Emine Ün'ün eski eşi Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası olay oldu. İddiaya göre iş ortaklığıyla başlayan ilişki aşka döndü ve Ün kardeşler birbiriyle ilişkisini kopardı.

Bomba iddia! "Emine Ün'ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı"

2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında ise boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Takvim'de yer alan habere göre; Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş ayk yaşıyor.

İddiaya göre göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

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ÇOCUKLARI BAKICIYA BIRAKTI

Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.

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Tolga Karakaş ve Ün geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş ve iş insanı "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" demişti.


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Emine Ün
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